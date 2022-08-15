Владимирская природоохранная прокуратура добивается от ООО Армада устранения нарушений...

Владимирская природоохранная прокуратура добивается от ООО "Армада" устранения нарушений законодательства о недрахВо время проведения проверки было установлено, что ООО «Армада» выдана лицензия на право пользования недрами на участке «Киржачский». В целях добычи полезных ископаемых организацией использовался земельный участок площадью 17,5 га, расположенный на землях лесного фонда «Заречное лесничество».По окончании действия аренды предприятие должно было вернуть участки лесничеству в состоянии, пригодном для ведения лесного хозяйства.Срок действия лицензии и договоров аренды лесных участков истек, однако рекультивация земель лесного фонда арендатором не проведена.По результатам проверки прокурором в Октябрьский районный суд г. Владимира направлено исковое заявление о возложении обязанности на ООО «Армада» провести рекультивацию нарушенного лесного участка.Требования прокурора судом удовлетворены. Решение в законную силу не вступило.Исполнение решения находится на контроле природоохранного прокурора, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Фото: pxfuel.com