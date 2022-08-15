Никто не пострадал

14 августа произошел пожар на производстве по улице Муромская в Коврове, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Владимирской области.Оперативно были отправлены пожарно-спасательные команды для дальнейшей ликвидации огня.По предварительной информации, источником возгорания являлся хозяйственный блок. Спасатели организовали звено газодымозащитной службы.Тушили пожар 19 специалистов, на месте пожара работало 6 единиц техники. Профессионалам удалось за короткий срок потушить пожар, занявший площадь в 100 квадратных метров.Никто не пострадал.В восстановлении нуждается кровля производственного здания.