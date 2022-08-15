Уже известно, что команды региона заявились на соревнования по спортивной борьбе, скейтбордингу,...

Уже известно, что команды региона заявились на соревнования по спортивной борьбе, скейтбордингу, самбо и боксу. Поборются за медали наши ребята и в плавании, настольном теннисе, танцевальном спорте.В этом году летняя спартакиада продлится до 2 октября. Вызовы продолжают поступать, рассказывают в департаменте спорта. Как и в прошлом году площадка будет не одна. 12 регионов страны примут более девяти тысяч спортсменов, в программе - тридцать девять летних видов спорта. Торжественная церемония открытия пройдет 20 августа, в субботу в московском спорткомплексе «Мегаспорт».