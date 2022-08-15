Полицейские провели во Владимире комплексный рейд по пресечению правонарушений Сотрудники...

Полицейские провели во Владимире комплексный рейд по пресечению правонарушенийСотрудники различных подразделений УМВД России по городу Владимиру совместно с представителями городской администрации, надзорного ведомства и членами народной дружины провели ряд профилактических мероприятий на территории областного центра. Особое внимание уделили соблюдению правил уличной торговли и дорожного движения, выявлению и пресечению фактов нарушения общественного порядка. Участники рейда посетили семьи, состоящие на профилактическом учете.Очередная проверка на улице Сакко и Ванцетти города Владимира вновь закончилась составлением сотрудниками Госавтоинспекции двух протоколов в отношении водителей большегрузов за нарушение требований запрещающего дорожного знака. Автомашины были эвакуированы, а товар, выгруженный из фуры, убран с проезжей части. Сотрудники полиции проверили соблюдение продавцами миграционного законодательства.Еще одна контрольная локация – район улиц Полины Осипенко и Северной областного центра. Участковые уполномоченные полиции, полицейские ППС и народные дружинники провели мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов нарушения общественного порядка.За время рейда полицейские составили 23 протокола, большая часть которых – за распитие алкоголя в запрещенных местах, а также за мелкое хулиганство. Также полицейские задержали 36-летнего мужчину, находившегося с середины июля текущего года в федеральном розыске за неуплату алиментов.Участковые уполномоченные полиции и дружинники провели с нарушителями правопорядка разъяснительные беседы.Местным жителям участники рейда напомнили о способах защиты от мошенников и раздали памятки.Представители органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних посетили многодетные семьи, состоящие на профилактическом учете. Участники рейда проверили бытовые условия, исполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей.Члены комиссии посетили городские водоемы, где пообщались с подростками и взрослыми о соблюдении мер безопасности на воде.Профилактические мероприятия будут продолжены, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: 33.мвд.рф