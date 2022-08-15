Во Владимире утром воскресенья спасли девушку, которая, вероятно, собиралась спрыгнуть с моста в Клязьму. Ее передали медикам и полицейским. Около 7:40 по мосту в Загородный парк проезжал

Во Владимире утром воскресенья спасли девушку, которая, вероятно, собиралась спрыгнуть с моста в Клязьму. Ее передали медикам и полицейским. Около 7:40 по мосту в Загородный парк проезжал житель Владимира, заметивший за перилами девушку, которая встала на краю моста, смотрела вниз и, видимо, решалась на прыжок вниз. Мужчина вызвал спасателей, которые уже через 15 минут увели