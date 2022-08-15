Администрация Владимирской области выставила на торги контракт на поставку пяти новых троллейбусов во Владимир, стоимостью 110,4 млн рублей. По данным с сайта Госзакупок, подрядчик должен

Администрация Владимирской области выставила на торги контракт на поставку пяти новых троллейбусов во Владимир, стоимостью 110,4 млн рублей. По данным с сайта Госзакупок, подрядчик должен определиться до 23 августа. Каждый троллейбус оценивается в 22 млн рублей. Белый дом рассчитывает получить машины 2022 года выпуска. По техзаданию низкопольные троллейбусы должны вмещать до 150 пассажиров (при 25