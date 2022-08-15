Жительница города Киржач обратилась в суд с иском к ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» с требованием привлечь...

Жительница города Киржач обратилась в суд с иском к ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» с требованием привлечь к ответственности врача, которого она считает виновным в смерти сына. Женщина обвиняет в бездействии хирурга больницы и хочет взыскать компенсацию морального вреда в размере 3 миллиона рублей.Молодой человек управлял мотоциклом и в результате дорожно-транспортного происшествия врезался в автомобиль. Пострадавшего 25 мая 2021 года привезли на машине скорой помощи в ГБУЗ ВО «Киржачская РБ», где хирург осмотрел его и ушел, не оказав никакой помощи. Анестезиолог производил нужные действия до последнего момента. Истец полагает, что смерть сына произошла по вине хирурга, который допустил халатное, безответственное отношение к пациенту, а также проявил непрофессионализм. В связи со смертью близкого человека истцу причинены нравственные страдания.В настоящее время по гражданскому делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Производство по делу приостановлено до окончания экспертизы, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.Фото: Pixabay.com