В администрации области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса Лучшая...

В администрации области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". Среди городских поселений победу одержал Гусь-Хрустальный. Среди сел - Черкутинское поселение Собинского района.Путь к пьедесталу для Черкутинского сельского поселения был долгим. На собственный бюджет многого не сделать, признается глава поселения Светлана Разумова. Поэтому решили принимать участие в различных программах - как областных, так и всероссийских.Светлана Разумова, глава администрации Черкутинское Собинского района:– Оказалось, что все достаточно просто. Очень часто, как теперь показывает практика, мы проходили конкурсные отборы. Получали по государственным программам определенные субсидии.Преобразился местный Дом культуры. Сейчас под одной крышей- библиотека (почетное место в ней занимают произведения земляка- Владимира Солоухина), краеведческий музей, где представлены экспонаты, собираемые еще с восьмидесятых; спортзал с тренажерами, хореографический класс и актовый зал на триста посадочных мест. В творческих кружках занимаются и дети, и взрослые.Елена Пашина, балетмейстер Черкутинского ДК:– Шикарные кресла в зрительном зале. Сцена красиво оформлена. На втором этаже ремонт. Танцевальный классы у нас отремонтирован. По сравнению с тем что было - это небо и земля.Благодаря программе комплексного развития сельских территорий обустроили зону вокруг пруда и хоккейный корт. Своими силами жители села открыли музей, посвященный уроженцу Черкутино- реформатору Михаилу Сперанскому. Оборудование закупили на гранты от побед в областных конкурсах.Инна Щегорцева, директор музея Михаила Сперанского:– Первый грант от департамента культуры у нас был на 450 тысяч. Мы приобрели сенсорный стол. Мы приобрели всю оргтехнику для работы здесь, в музее - фотокамеру.... А на 200 тысяч от комитета по туризму мы приобрели как раз приложение виртуальной реальности.На конкурс представили и проект по модернизации уличного освещения. Стало не только светлее, но и удалось сэкономить порядка ста тысяч рублей.Светлана Разумова, глава администрации Черкутинское Собинского района:– Мы заменили 3,5 километра проводов алюминиевых на СИП. Заменили светильники на энергосберегающие. Все восемь населенных пунктов на данный момент имеют качественное уличное освещение.Среди городских округов и поселений лучшей признали практику благоустройства парка "Сказка" в Гусь-Хрустальном. Деревянные скульптуры в сосновой роще начали устанавливать еще в восьмидесятых. Но в сложные 90-ые территорию забросили. Запрос на возрождение поступил от жителей. Восстанавливать парк начали в 2012 году. Сегодня обновленное пространство радует всех посетителей.Виктор, посетитель парка:– Детям нравится. На два часа приезжаем и нормально им все. Природа, воздух - все нравится.Валентина Кустарова, председатель комитета по культуре и туризму города Гусь-Хрустальный:– Детки могут и покататься на качелях, и полазить на объектах деревянных. А также взрослые могут рассказать и про наши русские народные сказки, и про традиции, и про былины.Герои народных сказок созданы Игорем Володиным при поддержке благотворительного фонда "Шаг в жизнь". Мастер не только вырезает новые скульптуры, но и реставрирует старые.Игорь Володин, скульптор, педагог Детской школы искусств им. М. Балакирева г. Гусь-Хрустальный:– Удаляем все щели, которые появились. Шпаклюем. И вот это место, где сам столб с землей соприкасается - его подкапываешь, обрабатываешь и заново закапываешь.В администрации планируют и дальше благоустраивать территорию парка. В планах- площадка для выступлений.Оксана Кабанова, заместитель главы администрации города Гусь-Хрустальный:– Чтобы дети или танцевали, или выступали не на открытом песке и не на зеленой лужайке, а у них были какие-то под ногами подмостки.В этом году глава региона Александр Авдеев принял решение поощрить победителей регионального этапа. Для этого из областной казны выделены 5 миллионов рублей. Гусь-Хрустальный получит грант в размере одного миллиона ста тысяч, Черкутинское - миллион.Татьяна Адулова, директор департамента региональной политики Владимирской области:– Территории победителей смогут направить средства на мероприятия по благоустройству своих населенных пунктов. И другие мероприятия, которые могут запланировать для населения.Победители этого года представят область на федеральном этапе конкурса.Максим Калашников, Илья Хлудов.Вести "Владимир"