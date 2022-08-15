Во Владимирской области по предложению Александра Авдеева расширен региональный перечень льготных...

Во Владимирской области по предложению Александра Авдеева расширен региональный перечень льготных лекарств.В него впервые включили шесть жизненноважных препаратов, которых нет в федеральном списке. Это лекарства для лечения болезни Паркинсона, муковисцидоза, эпилепсии, вторичной лёгочной гипертензии и два противоопухолевых препарата: летрозол и алпелисиб. Они применяются при лечении рака молочной железы, высокоэффективны и хорошо переносятся организмом, это подтверждают клинические испытания.Разагилин (при лечении болезни Паркинсона)Колистиметат натрия (для пациентов с муковисцидозом)Ламотриджин (как замена вальпроевой кислоте)Летрозол (для пациентов, не переносящих анастрозол)Илопрост (для лечения вторичной лёгочной гипертензии)