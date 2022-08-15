Администрация Владимирской области запускает консультационный чат-бот «Диалог с властью» в Telegram, который должен помочь жителям получать справочную и полезную информацию о работе органов

Администрация Владимирской области запускает консультационный чат-бот «Диалог с властью» в Telegram, который должен помочь жителям получать справочную и полезную информацию о работе органов власти. «Здесь жители региона смогут получить информацию о том или ином руководителе органов власти, узнать, в каких социальных сетях есть официальные аккаунты органов власти, подать обращение и многое другое», – рассказали в