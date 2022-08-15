За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных...

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек погибли и 43 человека, в том числе 2 детей, получили ранения различной степени тяжести.Полицейскими оформлено 308 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлены 86 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 2 автопроисшествия, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Так, в Вязниковском районе 11 августа 2022 г. в 09:10 на 295 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Скания», 1974 г.р., врезался в стоящий на светофоре автомобиль «Вольво» под управлением 42-летнего водителя, после чего произошло возгорание автомобиля «Скания». В результате ДТП водитель автомобиля «Скания» от полученных травм скончался на месте происшествия.12 августа 2022 г. в 17:50 в г. Ковров на ул. Московская, д. 9, водитель автомобиля «Пежо», 1966 г.р., при выполнении поворота налево не предоставил преимущество движущемуся во встречном направлении мотоциклу «Мотолэнд», под управлением водителя 1983 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован.Фото: https://33.мвд.рф/news