Он оплатит штраф или приступит к выполнению обязательных работ

25-летнему владимирцу предъявлено обвинение по статье 173.2 УК РФ –В ходе следствия стало известно, что молодой человек в корыстных целях передал свои документы, чтобы оформиться подставным директором некоторых фирм. За это деяние он планировал получить гонорар. Однако никаким директором он не являлся и становиться им не планировал.Мужчина написал признательные показания, раскаявшись в содеянном. Данное дело в скором времени будет слушаться в Мировом суде Кольчугинского района.Предположительно, мерой пресечения станут обязательные работы или штраф до 300 тысяч рублей.