Ему дали подписку о невыезде

В Вязниках Владимирской области правоохранители распутали дело о хищении денег из бухгалтерии в похоронном агентстве, которое оказывает ритуальные услуги.Примерно к концу июля в полицию обратился директор предприятия. Он рассказал, что ночью было совершено проникновение в бухгалтерию и похищено из нее 43 тысячи рублей.Правоохранительные органы довольно быстро начали догадываться, что в краже замешан бывший работник агенства. Им является гражданин 1989 года рождения.Мужчину арестовали, и тот уже сознался в преступлении. Преступник поделился, что он пробрался в помещение бухгалтерии, выбив окно. Ему было известно, где хранятся наличные деньги.Известно, что грабитель уже потратил деньги.В результате, было возбуждено уголовное дело по 158 статье – кража. Мерой пресечения стала подписка о невыезде и надлежащем поведении.