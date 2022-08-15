Жительнице города Владимира предъявлено обвинение в совершении грабежа Следственным управлением...

Жительнице города Владимира предъявлено обвинение в совершении грабежаСледственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 41-летней местной жительницы. Ей предъявлено обвинение в совершении грабежа.Установлено, что в марте текущего года обвиняемая, пробив ногой входную дверь соседки, через полученное отверстие открыла ее с внутренней стороны и проникла в квартиру 59-летней женщины. Злоумышленница потребовала от хозяйки деньги. Испугавшись, потерпевшая отдала 500 рублей, однако незваная гостья, применив физическую силу, продолжала требовать наличность. Заполучив 7 000 рублей, скрылась с места преступления.После поступившего в полицию заявления от потерпевшей сотрудники уголовного розыска городского УМВД России оперативно задержали подозреваемую на территории областного центра.Свою вину в совершении преступления женщина признала, похищенные денежные средства вернула в полном объеме.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: Pexels. com