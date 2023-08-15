999 годовщину отметил древний Суздаль широким праздником. 999-ый день рождения Суздаля местные...

999 годовщину отметил древний Суздаль широким праздником.999-ый день рождения Суздаля местные власти решили отметить скромно, без пышных торжеств. В преддверии грядущего тысячелетия древняя русская святыня больше похожа на строительную площадку.Сергей Сахаров, глава администрации г. Суздаля:- Немножко праздник подпортили 28 видов работ. От маленького двора до большого моста. Это так или иначе неудобство. Город-это строительная площадка в преддверии 1000-летия. Но обязательно к финальным торжествам 1000-летию все работы будут закончены и город предстанет перед туристами и самое главное в другом - современном и древнем облике.В этом году на Дне города в Суздале были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Основное торжество по традиции прошло на главной площади города.Жителей и гостей поздравили главы администраций города и района.Праздник продолжили артисты. На многочисленных площадках расположенных по всему городу выступали самодеятельные коллективы со всей области. Весь день работала и Ярмарка мастеров. На нее собрались народные умельцы со всей России, в том числе и местные ремесленники. Алексей Шурыгин из Суздаля - керамист уже в четвертом поколении.Алексей Шурыгин, керамист:- Кони суздальские. Обратите внимание, что он все на трех ногах. Не на четырех, а на трех ногах. Этот традиционный элемент. Такой конь найден в Суздале при раскопках и датирован 16 веком.Дизайнер Мария Лутошкина из Дзержинска. Шьет авторские модели одежды из льна, шелка и крапивы. Отпечатки растений на ее одежде живут вечно.Мария Лутошкина, дизайнер одежды г. Дзержинск:- Людей больше всего удивляет, что это не краски, что я там не крашу листики краской и потом их прикладываю. А что это добыча натурального пигмента именно их самого растения.Скромный, но традиционно гостеприимный, Суздаль встретил гостей отличной погодой. По словам туристов, сюда они приезжают посмотреть старинную архитектуру и насладиться тишиной.Сергей Лешканёв, Московская область:- Город самобытный очень даже. Смотрим эти все старые здания . Я думаю, если поддерживать в должном образом, то я думаю, что он будет в дальнейшем развиваться. И люди будут сюда приезжать.Сейчас Суздаль старательно наводит лоск. Реставрируются храмы, старинные здания, приводятся в порядок дороги. К своему тысячелетию, до которого всего год, жемчужина России предстанет во всем блеске!Вера Куликова, Андрей Беляков. "Вести- Владимир".