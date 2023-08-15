Угрозы в адрес госпитализированной после ДТП Лады Дэнс усилились. Об этом рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

Угрозы в адрес госпитализированной после ДТП Лады Дэнс усилились. Об этом рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.Сергей Жорин представляет интересы певицы Лады Дэнс, в адрес которой поступают угрозы. Адвокат рассказал о том, как развивается разбирательство."Действительно, в последние несколько дней активизировались угрозы в адрес певицы. Они поступают уже не только в соцсетях — несколько звонков было сделано на телефон", — цитирует Жорина Пятый канал. Адвокат отметил, что личность злоумышленников до сих пор не удалось. При этом, как отмечает Жорин, подобные деяния могут классифицированы как преступление. Речь идет о статье "Угроза убийством", наказание по которой составляет до пяти лет лишения свободы.Специалист напомнил, что обезопаситься в таких случаях можно, обратившись в правоохранительные органы, и по возможности избегая появления в местах, где такие угрозы могут быть реализованы. Также стоит обратиться к помощи профессиональных охранников, добавил адвокат.Ранее "Дни.ру" писали о том, что в адрес Лады Дэнс начали поступать угрозы через социальные сети. Анонимные злоумышленники грозят артистке буквально убийством, если она не перестанет требовать от транспортной компании 12 миллионов рублей.Представители Лады Дэнс намерены обратиться в суд с иском о взыскании материальной компенсации с предполагаемого виновника аварии, в которой пострадала певица. Предварительная сумма — 12 миллионов рублей.