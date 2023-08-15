Более четырех тысяч человек приняли участие в суздальском БаняФест В Суздале завершился...

Более четырех тысяч человек приняли участие в суздальском "БаняФест"В Суздале завершился трехдневный "БаняФест". В нем приняли участие более четырех тысяч человек.Более семидесяти мобильных бань и пятьдесят тематических стендов. Суздальский "БаняФест" - одно из самых ожидаемых событий лета. Он собрал "мастеров пара" со всей страны . От Санкт-Петербурга до Казахстана. По словам организаторов, все они - лидеры банной отрасли.Марат Хаиров, председатель национальной ассоциации специалистов банной индустрии:- Это компании, которые производят печи, дымоходы. Это монтажники, которые строят бани. Это профессиональные паромастера, у которых здесь в эти дни проходит чемпионат. Общее количество людей на площадке - примерно 4500 человек.Традиционная площадка фестиваля - эко-отель "Горячие ключи". "БаняФест" здесь называют любимым. Сотрудники отеля говорят - он близок концепции места. В "Горячих ключах" круглый год действуют около двадцати собственных стационарных бань.Роман Романов, арт-директор эко-отеля "Горячие ключи":- Мы постарались сделать максимальное количество локаций на разный вкус и возраст. И детям есть чем заняться, и взрослым. Отдохнуть, конечно же попариться в банях. Может быть кто-то захочет массаж. Это тоже у нас все есть.Доступны гостям фестиваля даже шаманские практики. Хадри Окотетто родом с Ямала. На фестивале представляет собственный проект , посвященный культуре народов Севера России. Рассказывает о древних традициях и церемониях, делится знаниями о собственных корнях.Хадри Окотетто, шаман, автор проекта "Стойбище народов Севера Илир":- В своих практиках используем бубны, горловое пение, звукоподражание. Мы поем обрядовые мелодии, песни, танцы. Мы используем различные артефакты, которые создаются вовремя церемоний. Мы используем свечи, которые изготавливаем в рамках обрядовых практик, которые происходят в течение годичного цикла.Баня - туристический бренд и национальный символ России. Это то, что нужно продвигать по всему миру- подчеркивают организаторы "БаняФеста". И обещают: уникальный праздник "с легким паром" повторится еще не раз.Александра Лебедикова, Илья Хлудов, "Вести-Владимир"