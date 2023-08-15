Центр Мстёрской лаковой миниатюры во Владимирской области отметил 100-летний юбилей. В честь этого...

Центр Мстёрской лаковой миниатюры во Владимирской области отметил 100-летний юбилей.В честь этого события в посёлке открыли памятную доску. Как живёт уникальный промысел сегодня? Расскажет Мария Платанюк.- Талантливая художница превосходно владеет искусством лаковой миниатюры, одного из древних видов русского народного искусства. Немало в артели и других мастеров.На раритетных черно-белых кадрах- Мстёра 1957-ого года. Артель лаковой миниатюры. В кадре- мастер Мария Дмитриева и её коллеги. Время идёт, но художники прославленной лаковой миниатюры были и остаются представителями профессии "штучной".Каждый- бриллиант в сокровищнице традиций и мастерства.Наталья Бережная, художник Центра Мстёрской лаковой миниатюры:- Основа написания миниатюры и иконописи, она сохраняется. В полном объёме. Но поиски творческих художников, они ищут новое. Участие на выставках когда приезжаешь, черпаешь много нового.Центру Мстёрской лаковой миниатюры- век. Талантливых художников поздравляет исполняющий обязанности губернатора Александр Ремига. И подчеркивает: Мстёра- гордость владимирской земли.Александр Ремига, исполняющий обязанности губернатора Владимирской области:- Всем, кто причастен к развитию Мстёры, искусства, культуры, нашей Мстёры Владимирской области огромный поклон и всегда можете рассчитывать на нас.Брягин, Котягин, Сосин, Шишаков, Фомичёвы. Эти и другие фамилии- навсегда достояние Мстёры. Сегодня их дело продолжают 35 художников Центра. Среди них- и совсем молодые. В их числе- Карина Курочкина.Карина Курочкина, художник Центра Мстёрской лаковой миниатюры:- Я год работаю на этом предприятии. И могу сказать, что моя мечта осуществилась. Мой путь только начинается. И мечтаю, чтобы было больше свободы творчества.Мстёрская артель древнерусской живописи появилась в 1923-ем. Спустя 8 лет- это уже артель "Пролетарское искусство", которая стала впоследствии фабрикой. Роспись темперными красками на папье-маше, тонкая колористика, яркий фон и великолепные сюжеты- в которых сама Россия: с ее историей, фольклором, наследием. Мстёра идёт в ногу со временем. Центр лаковой миниатюры вносит свой вклад в развитие внутреннего туризма, проводит экскурсии, мастёр-классы, выходит на рынки госзакупок. С участием в выставках помогает правительство области.Евгений Соколов, руководитель Центра традиционной Мстёрской лаковой миниатюры:- Отходим от классического изображения- классической шкатулки. Мы сейчас пишем более унифицированные работы. И ежедневники, и ручки расписываем и даже флэшки с мышками расписываем, чтобы это было более доступно.В честь столетия Центра Мстёрской лаковой миниатюры на его фасаде появилась памятная доска. Закрепить знание истории своего посёлка и его промысла- главная задача. Еще одна- развитие самой Мстёры.Александр Ремига, исполняющий обязанности губернатора Владимирской области:- По поручению губернатора Александра Александровича Авдеева сейчас стоит задача- развитие промыслов не только во Мстёре, но и в целом на территории региона. И создавая с точки зрения образования условия для молодёжи, конечно же, не забывать про бытовые вещи, связанные с социальной инфраструктурой самого населенного пункта.Место силы и вдохновения. Так говорят о Мстёре. А ее главным достоянием как и много лет назад остаются люди.- Чтобы подрастающее поколение, туристы, которые приезжают со всей страны, не только из нашей области, знали об этом уникальном искусстве.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Это художники, это люди искусства, это великолепные талантливые династии семейные, которые появились и продолжают дело своих предков.В Мстёре начала работу выставка, посвященная столетию Центра. А в рамках "Мстёрского базара" под открытым небом наградили жителей. Вековой юбилей совпал с Днём посёлка Мстёры. Удивительной точки на карте Владимирской области.Мария Платанюк "Вести-Владимир".