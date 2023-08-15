Анна Заворотнюк поделилась планами на ближайшее будущее. Знаменитость готовится стать мамой.

Анна Заворотнюк поделилась планами на ближайшее будущее. Знаменитость готовится стать мамой.Семья Анны Заворотнюк переживает не самое простое время. Мама блогера борется с онкологическим заболеванием.Недавно дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" вернулась в Россию и сообщила поклонникам радостную новость.Заворотнюк рассказала, что в скором времени планирует стать мамой. Правда, пока только крестной.Такое предложение модели сделала ее близкая подруга. Теперь дочери актрисы предстоит пройти собеседование в церкви. Священнослужитель решит, может она взять на себя такую ответственность или нет.Стоит отметить, что Анна Заворотнюк постоянно живет с мужем в Дубае. Личность избранника она предпочитает не раскрывать. Сменить место жительства дочери актрисы пришлось из-за работы мужа в ОАЭ. При этом Анна периодически прилетает в Россию, чтобы провести время с семьей.Ранее дочь Заворотнюк Анна рассказывала в своем микроблоге о том, что ей было тяжело осознавать то, что мама больна. Тем не менее, девушка не закрылась, не ушла в депрессию. Она продолжает наслаждаться жизнью. Какое-то время звездная наследница жила за границей, но недавно вернулась в Россию, чем спровоцировала разговоры об ухудшении состояния актрисы.