Как сообщают в мэрии, перед новым учебным годом дорожные рабочие обновляют и ремонтируют искусственные неровности около школ и детсадов Владимира. Во вторник специалисты работали у школы

Как сообщают в мэрии, перед новым учебным годом дорожные рабочие обновляют и ремонтируют искусственные неровности около школ и детсадов Владимира. Во вторник специалисты работали у школы №34 и гимназии №35 на улице Комиссарова. До Дня знаний планируют обновить «лежачих полицейских» у 21-й и 8-й школы на Мира, 19-й и 25-й на Горького, школы №1 в