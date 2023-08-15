С 16 по 19 августа в Нижегородской области пройдёт 28-й Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров.

С 16 по 19 августа в Нижегородской области пройдёт 28-й Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров. Владимирскую область будет представлять доярка Евгения Майорова из АО «Шихобалово» Юрьев-Польского района. Об этом проинформировала пресс-служба регионального Минсельхоза.Подобные соревнования для Евгении Майоровой не в новинку. Она стала чемпионом XXXII областного конкурса операторов машинного доения коров. На Всероссийских соревнованиях женщине придётся выдержать четыре этапа. После проверки теоретических знаний нашей землячке предстоит продемонстрировать разборку и сборку доильного аппарата, показать санитарную подготовку животного и, разумеется, доить коров.«Пожелаем нашей участнице удачи и успешного прохождения всех этапов Конкурса», - говорится в сообщении ведомства.