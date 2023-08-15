Предприимчивые родственники закупили оборудование, набрали штат сотрудников и арендовали два помещения. Игорные заведения приносили братьям хороший, но незаконный доход. Два клуба

Предприимчивые родственники закупили оборудование, набрали штат сотрудников и арендовали два помещения. Игорные заведения приносили братьям хороший, но незаконный доход. Два клуба азартных игр работали в Муроме с января прошлого года до этого августа. Подпольные казино накрыли оперативники. Сотрудники ФСБ обыскали помещения, автомобили и квартиры участников преступной группы. Они изъяли 52 компьютера, носители электронной информации, документацию