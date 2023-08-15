С 16 по 22 августа движение транспорта по лице Большой Нижегородской Владимира будет ограничено.

С 16 по 22 августа движение транспорта по улице Большой Нижегородской Владимира будет ограничено. Об этом проинформировала пресс-служба филиала «Т Плюс».Энергетики собираются устранять провал асфальтового покрытия в дороге на тепловой сети в районе дома №95 и частично перекроют проезжую часть.«Чтобы сохранить возможность движения транспортного потока и обеспечить возможность объезда дорожных работ, две полосы в сторону Владимирского химического завода и три полосы в сторону Областной детской клинической больницы будут перекрываться попеременно – по одной полосе за раз», - говорится в сообщении компании.