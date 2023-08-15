Это касается участка дороги в районе дома №95. Он находится справа по ходу движения из Доброго в центр. Напротив неподалёку здание «Владимирэнерго» и учебный комбинат №2. С 8 утра в среду, 16

Это касается участка дороги в районе дома №95. Он находится справа по ходу движения из Доброго в центр. Напротив неподалёку здание «Владимирэнерго» и учебный комбинат №2. С 8 утра в среду, 16 августа, и до 8 вечера вторника, 22 августа, специалисты Владимирского филиала «Т Плюс» будут устранять провал асфальтового покрытия в дороге на тепловой сети.