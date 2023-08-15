В Финляндии инициативная группа выступила с неожиданной инициативой. Активисты предложили закрепить права животных в конституции. Предложение собрало необходимые 50 тысяч голосов, и ..

В Финляндии инициативная группа выступила с неожиданной инициативой. Активисты предложили закрепить права животных в конституции.Предложение собрало необходимые 50 тысяч голосов, и теперь парламентарии обязаны его рассмотреть. Авторы идеи хотят признать животных разумными существами и предоставить им основные права, отмечает .Стоит отметить, что в Финляндии трепетно относятся к защите животных. В стране запрещены цирки с дрессированными животными и контактные зоопарки.