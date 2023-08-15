Как отметили день физкультурника жители Владимира? В центральном парке культуры и отдыха Владимира...

Как отметили день физкультурника жители Владимира?В центральном парке культуры и отдыха Владимира прошел традиционный день физкультурника. На празднике спорта побывал Федор ЛалакинБыстрее, выше, сильнее! День физкультурника стал настоящим испытанием для главы семейства Тарасовых. Илья говорит, детям захотелось быть первыми во всем.Илья Тарасов, житель г. Владимир:- Праздник, как всегда хороший, день физкультурника праздник, такой семейный можно сказать, мы довольны, счастливы. Старшая в стритбол играет, маленькая в шустриках участвовала, то есть с забегах маленьких детей, а мы с женой за ними бегаем.На площадке у колеса обозрения прошли Всероссийские соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч". В схватках "три на три" участвовали команды из девяти городов нашей области и соседних регионов. Первое место среди юношей до 16 лет заняли кольчугинцы, в остальных возрастных категориях лучшими стали команды из Владимира. Среди девушек все первые места заняли тоже владимирские спортсменки.Владимир Гарев, первый заместитель главы администрации г.Владимир:- В здоровом теле, здоровый дух, это девиз прекрасный не только для профессиональных спортсменов, но и для всех любителей спорта, нам очень приятно, что владимирцы из года в год все больше и больше приобщаются к активному образу жизни.На главной сцене в ходе торжественной церемонии наградили выдающихся спортсменов, тренеров и судей, для гостей праздника выступали ученики владимирских спортшкол и танцевальные коллективыАлександр Цыганский, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- На каждом спортивном празднике, на каждом дне спорта, дне физкультурника, царит вот настоящая энергетика спорта, движения, молодости какой-то да, не смотря на возраст.Одним из самых зрелищных стал "Чемпионат ползунков", в котором участвовали самые маленькие владимирцы в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Их задачей было пересечь финишную ленточку - ползком, пешком или бегом. Кто как умеет.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Во всех районных городах, у каждого своя программа, но во Владимире она традиционно должна быть большой, широкой, потому что, во-первых, здесь находятся школы олимпийского резерва, во-вторых, здесь больше всего спортивных школ, ну и в третьих, если вы обратите внимание, сегодня очень много гостей и туристов, которые приехали в региональную столицу и с удовольствием вместе с нами проводят этот день.На дне физкультурника можно было попробовать себя в разных виды спорта - в мини-футболе, шахматах, настольном теннисе, текболе (который сейчас набирает популярность). Также любители менее активных игр могли посоревноваться в настольном хоккее или сыграть в виртуальном футбольном матче.Федор Лалакин, Алексей Ковалев "Вести Владимир"