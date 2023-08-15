Как скоро получат жители Меленковского района чистую воду? Прокуратурой Меленковского района...

Как скоро получат жители Меленковского района чистую воду?Прокуратурой Меленковского района проведена проверка соблюдения действующего законодательства при реализации на территории района регионального проекта «Чистая вода» («Жильё и городская среда»).В 2023 году на территории района осуществляются реконструкция водопроводных сетей в селе Илькино, а также строительство наружных сетей водоснабжения с водозаборным сооружением в деревне Кулаки, сообщает пресс-служба прокуратуры по Владимирской области.27 февраля 2023 администрацией Меленковского района с ООО СК «КИТ» и ООО «Торгпроект» заключены муниципальные контракты на производство вышеуказанных работ на сумму более 37 и 49 миллионов рублей. Работы должны быть завершены до 31 августа 2023.В целях недопущения нарушения сроков исполнения контрактов прокурором объявлены предостережения руководителям подрядных организаций.И в ходе проверки были выявлены факты отставания от графиков выполнения работ на обоих объектах строительства на 14 дней.В адрес руководителей организаций внесены представления.Сообщается, что завершение работ поставлено прокуратурой района на особый контроль.Фото pxfuel.com