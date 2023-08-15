Бари Алибасов-младший в долгах как в шелках.
Бари Алибасов-младший в долгах как в шелках.
Сын продюсера и основателя группы "На-На" Бари Алибасова пытался вернуть отнятый судом дом, но тщетно. Однако мужчина не сдается. Он надеется, что сможет отвоевать часть своего имущества. Сейчас он просит суд снять арест с его иномарки. Речь идет об автомобиле, чья стоимость на вторичном рынке составляет примерно полмиллиона. Об этом сообщает .
Этот вопрос должны решить примерно через неделю. Тогда станет ясно, удастся ли Бари Алибасову-младшему вернуть машину. "Алибасов просит снять арест <...>, так как долг погашен", – говорит некий источник. Эта история началась 10 лет назад, когда на мужчину подали иск о взыскании задолженности по кредиту. На что Бари брал кредит, неясно.
Также известно о другом долге Бари Алибасова-младшего в размере восьми миллионов рублей. Он оформил кредит для открытия вебкам-студии в Калининграде. В гостевом доме
мужчина собирался создавать контент в том числе для взрослых. Но, когда основная интернет-площадка для сдачи гостиничных номеров стала недоступна для России, начались проблемы, и бизнес не пошел. А деньги банку нужно возвращать. Так что из-за долгов сын Бари Алибасова рискует остаться без всего.