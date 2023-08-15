Мошенники шантажируют владимирских бизнесменов, требуя перевести деньги на нужды СВО.
В телефонных...
Мошенники шантажируют владимирских бизнесменов, требуя перевести деньги на нужды СВО.
В телефонных беседах представляются сотрудниками отделов защиты прав потребителей и обещают "закошмарить" проверками. Фрагмент одного такого разговора предоставили нам сотрудники настоящего управления Роспотребнадзора.
- Вы мне, пожалуйста, чек пришлете?
- Чек конечно же пришлю. А скажите, от какой организации будут поступать данные средства на СВО?
- Управление наше Роспотребнадзора.
- А какое? По Владимирской области, да? Данилова?
- Да, да, да, да, да... Совершенно верно, конечно.
- То есть с ее счета пойдут вот эти денежные средства?
- Они идут военной компании "Барс"
В Роспотребнадзоре просят граждан быть бдительными и сообщать о таких звонках в полицию. Еще в регионе участились случаи взлома аккаунтов портала Госуслуги. Информацию из личных кабинетов злоумышленники используют для оформления кредитов и микрозаймов, а доступ к данным пользователей получают, втираясь в доверие по телефону или с помощью фишинговых ссылок.