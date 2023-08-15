Мошенники шантажируют владимирских бизнесменов, требуя перевести деньги на нужды СВО. В телефонных...

Мошенники шантажируют владимирских бизнесменов, требуя перевести деньги на нужды СВО.В телефонных беседах представляются сотрудниками отделов защиты прав потребителей и обещают "закошмарить" проверками. Фрагмент одного такого разговора предоставили нам сотрудники настоящего управления Роспотребнадзора.- Вы мне, пожалуйста, чек пришлете?- Чек конечно же пришлю. А скажите, от какой организации будут поступать данные средства на СВО?- Управление наше Роспотребнадзора.- А какое? По Владимирской области, да? Данилова?- Да, да, да, да, да... Совершенно верно, конечно.- То есть с ее счета пойдут вот эти денежные средства?- Они идут военной компании "Барс"В Роспотребнадзоре просят граждан быть бдительными и сообщать о таких звонках в полицию. Еще в регионе участились случаи взлома аккаунтов портала Госуслуги. Информацию из личных кабинетов злоумышленники используют для оформления кредитов и микрозаймов, а доступ к данным пользователей получают, втираясь в доверие по телефону или с помощью фишинговых ссылок.