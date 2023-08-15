Мошенники постоянно придумывают новые схемы отъёма денег у доверчивых граждан. На сей раз жертвами аферистов стали педагоги и врачи Владимира.

Мошенники постоянно придумывают новые схемы отъёма денег у доверчивых граждан. На сей раз жертвами аферистов стали педагоги и врачи Владимира. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.Аферисты под видом руководителей разослали учителям и медикам регионального центра сообщения, в которых говорилось, что в скором времени им позвонит куратор из Министерства или правоохранитель. Нужно будет с ним поговорить и ответить на все вопросы.Многие граждане проигнорировали спам-рассылку, однако двое педагогов и один врач всё-таки попались на удочку мошенников. Они выполнили все инструкции злодеев и потеряли в общей сложности около 1 млн рублей.Всего же за минувшую неделю во Владимирской области аферисты совершили 56 преступлений с помощью IT-технологий. У жителей забрали 10,5 млн рублей.