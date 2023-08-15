Общественная палата и Совет старейшин Владимира обратились к главе города Дмитрию Наумовы с идеей назвать новый мост на Рпенском проезде в честь князя Александра Невского.

Общественная палата и Совет старейшин Владимира обратились к главе города Дмитрию Наумовы с идеей назвать новый мост на Рпенском проезде в честь князя Александра Невского. Об этом сообщила пресс-служба администрации регионального центра.Предложение увековечить память знаменитого исторического деятеля, который в 1252-1263 годах был Великим князем Владимирским, поддержал ряд общественных организаций, среди которых и «Владимирское Александро-Невское общество».Напоминаем, что князь Александр Невский был похоронен в Рождественском монастыре Владимира, и только в 1724 году его мощи перенесли в Санкт-Петербург.