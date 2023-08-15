Правоохранители обвиняют двоих братьев из Мурома в организации и проведении нелегальных азартных игр.

Правоохранители обвиняют двоих братьев из Мурома в организации и проведении нелегальных азартных игр. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.Следствие установило, что родственники незаконно открыли в Муроме два игровых клуба и смогли получить не менее 6 млн рублей дохода.Стражи порядка обыскали подпольные казино, а также дома и машины братьев. Удалось изъять 52 компьютера, документацию и свыше 13 млн рублей.