В ближайшие дни на территории Владимирской области сохранится 4 класс пожарной опасности.

В ближайшие дни на территории Владимирской области сохранится 4 класс пожарной опасности. С 15 по 17 августа остаётся высокая угроза возникновения природных возгораний. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.Лесные и торфяные пожары могут перекинуться на населённые пункты, привести к уничтожению имущества и даже гибели людей. Владимирцам напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности, не жечь мусор и сухую растительность вблизи строений и деревьев. Чтобы избежать ЧП, на неделе гражданам категорически не советуют посещать лесные массивы.