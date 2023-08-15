Многодетным и малоимущим семьям Владимирской области помогают подготовиться к учебному году.

Многодетным и малоимущим семьям Владимирской области помогают подготовиться к учебному году. На каждого школьника производится выплата в 2264 рубля. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.Деньги на сбор детей в школу выделяются раз в год. В июле 2023 года их получили 1125 владимирских ребят.Кроме того, летом в области проходит благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Предполагается, что мероприятие поможет обеспечить около 6 тысяч детей из разных семей формой, рюкзаками и канцелярскими принадлежностями.