Народные приметы: 15 августа. Почему плетение Степанова венка было главной традицией этого дня 15...

Народные приметы: 15 августа. Почему плетение Степанова венка было главной традицией этого дня15 августа 2023 года проходит церковный день памяти блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца, а в народе праздник прозвали Степан Сеновал.Праздник назвали Степаном Сеновалом по той причине, что Православная церковь отмечает Перенесение мощей Стефана Первомученика из Иерусалима в Константинополь.Имя первомученика Стефана в народном календаре было изменено на более привычное — Степан. К нему также присоединилось название Сеновал, так как в это время заканчивался сенокос, проходила активная заготовка сена.Что можно делать 15 августа?Традиционным было заплетание Степанова венка. Выходили в поля и луга, из определённых цветов и трав (из 12 видов растений, среди которых могла быть мята, полынь, ромашка, клевер и др.), которые считались целебными, плели венок. Данный венок вешали в доме, в Красном углу. Когда кто-то в доме заболевал, от этого венка отрывали травки и заваривали их. Считалось, что травы в этом венке обладают особенными силами, которые сохраняются в нём до Илларионова дня (10 апреля).Сон в ночь на 15 августа может быть важным, но запоминается редко. Если вы запомнили сновидение, то считайте, что это настоящая удача.Что нельзя делать 15 августа?Нельзя отправляться на охоту, расставлять ловушки и капканы на диких животных.Нельзя обижать животных, домашних питомцев и скотину. Не следует кричать на них, ругать, забывать покормить.Нельзя устраивать веселья, шумные застолья, а также злиться, ссориться, употреблять бранные слова, обижать кого-то, мстить, вредить.Народные приметы на 15 августа 2023 годаКакая сегодня погода — таким и сентябрь окажется.Кошка скребёт стену — к ненастью.В жару овцы стоят головами вместе — перед грозой.Скотина днём спит — к дождю.Лошадь головой трясёт, закидывает голову — к дождливой погоде.Скворцы пасутся в траве стаей — будет ясно.Дождь — к хорошему урожаю картофеля.Дождь — до конца года лесных пожаров не будет.Утром сухая погода — следующие шесть недель простоят засушливые.Фото pxfuel.com