Народные приметы: 16 августа. Что нельзя делать в праздник Антона Вихровея, чтобы не остаться с...

Народные приметы: 16 августа. Что нельзя делать в праздник Антона Вихровея, чтобы не остаться с пустым кошельком16 августа 2023 года проходит народный праздник Антон Вихровей. Вихровеем праздник назвали потому, что в этот день часто наблюдаются сильные ветры, которые закручиваются в вихри.Данный праздник также называли Антоний Малинник — в лесах и садах поспевал урожай малины, которую собирали для приготовления блюд и заготовок на зиму, особенно малинового варенья.Что можно делать в день Антона Вихровея?Чтобы принести в дом удачу на Антона Вихровея выходили на улицу, прихватив с собой что-то из дома (полотенце, ключи или что-то другое), вытягивали предмет на руке так, чтобы его обдувал ветер, и просили семейного благополучия.Этот день идеален для дальних поездок. Если давно не виделись с друзьями или родственниками — обязательно берите их за компанию.Сегодня женщины традиционно варили варенье. На Руси существовало поверье, что заготовленные сегодня снадобья будут обладать целебными свойствами.Что нельзя делать в день Антона Вихровея?В этот день строго-настрого запрещалось убираться дома. А в особенности подметать, вытирать пыль и выносить мусор.Лениться сегодня — тоже тяжкий грех. Предки верили: тот, кто проведет день Антона Вихровея в кровати, вскоре сляжет с тяжелым недугом.Ругаться и выяснять отношения 16 августа также не стоит. В противном случае — маленькая ссора может обернуться большой бедой.Народные приметы на 16 августа 2023 годаТёплый южный и тихий ветер — к мягкой зиме.Какая погода сегодня, таким будет и октябрь, а также 19 декабря.Дождь — непогода надолго затянется.Лошадь к воздуху принюхивается — перед дождём.Облака на горизонте вытянулись в линию — к ветру.Домашняя птица начала линять — к заморозкам.Лягушки выползают на сушу, прыгают по берегу — перед дождём.Фото pxfuel.com