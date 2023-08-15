Общественная палата Владимирской области проведет круглый стол, посвященный борьбе с...

Общественная палата Владимирской области проведет круглый стол, посвященный борьбе с информационными фейками в сети.Как сузить "пространство для обмана"? Сегодня областная Общественная палата проведет круглый стол, посвященный борьбе с информационными фейками в сети.Что могут противопоставить гражданское общество и государство - откроет встречу выступление Рифата Сабитова, председателя комиссии по развитию информационного общества и СМИ, заместителя гендиректора ВГТРК. Об этических нормах журналистики расскажет Андрей Филинов, директор ГТРК "Владимир". На встрече также обсудят проблемы законодательного регулирования информационного поля и роль гражданского общества в борьбе с недостоверными сообщениями.