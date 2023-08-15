Продюсеры нашумевшего фильма Барби начали работу над второй частью картины. Стоит отметить, что она стала самым кассовым фильмом 2023 года. Cтудия связалась с командой, которая выпустила ..

Продюсеры нашумевшего фильма "Барби" начали работу над второй частью картины. Стоит отметить, что она стала самым кассовым фильмом 2023 года.Cтудия связалась с командой, которая выпустила первую часть. Судя по всему, создатели "Барби" с Райаном Гослингом и Марго Робби хотят привлечь к работе над продолжением тех же людей, но идея пока находится на ранней стадии реализации, передает .