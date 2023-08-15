Прокуратура взяла на контроль реконструкцию водопроводных сетей в Меленковском районе
Прокуратурой...
Прокуратура взяла на контроль реконструкцию водопроводных сетей в Меленковском районе
Прокуратурой Меленковского района проведена проверка соблюдения действующего законодательства при реализации на территории района регионального проекта «Чистая вода» («Жильё и городская среда»).
В 2023 году на территории района осуществляются реконструкция водопроводных сетей в селе Илькино, а также строительство наружных сетей водоснабжения с водозаборным сооружением в деревне Кулаки, сообщает пресс-служба прокуратуры по Владимирской области.
27 февраля 2023 администрацией Меленковского района с ООО СК «КИТ» и ООО «Торгпроект» заключены муниципальные контракты на производство вышеуказанных работ на сумму более 37 и 49 миллионов рублей. Работы должны быть завершены до 31 августа 2023.
В целях недопущения нарушения сроков исполнения контрактов прокурором объявлены предостережения руководителям подрядных организаций.
И в ходе проверки были выявлены факты отставания от графиков выполнения работ на обоих объектах строительства на 14 дней.
В адрес руководителей организаций внесены представления.
Сообщается, что завершение работ поставлено прокуратурой района на особый контроль.
Фото pxfuel.com