Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК принял участие в заседании круглого стола...

Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК принял участие в заседании круглого стола Общественной Палаты Владимирской области.Фейковые вбросы, анонимные аккаунты, информационный террор. Во Владимире за круглым столом обсудили вопросы противодействия фейкам в интернете.Инициатором дискуссии выступила Общественная палата региона. Клевета - один из распространенных видов киберпреступлений. Прикрываясь анонимными аккаунтами, злоумышленники публикуют заведомую ложь или репостят сообщения без указания источника. Правоприменительная практика в отношении таких фейков не богатая. В Общественной палате считают, что вопрос требует проработки и совместных законодательных инициатив. На встрече выступил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Рифат Сабитов. Он подчеркнул - необходимо проверять достоверность информационных источников, а также развивать критическое мышление.Рифат Сабитов, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, руководитель регионального департамента ВГТРК:- Один из выходов и в том числе способов борьбы с недостоверной информацией - это создание своего достоверного ресурса. Ну и кроме всего прочего законодательно будут приняты такие меры, как штрафы и уголовная ответственность за дискредитацию российской армии, за распространение ложной информации.Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области:- Сегодня центральное телевидение создало комплекс программ, которые раскладывают по полочкам все эти фейковые ситуации. Работа органов государственной власти, органов местного самоуправления проводится очень большая, но есть необходимость и гражданскому обществу активнее вмешаться в эти процессы.