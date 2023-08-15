Щенок Вуди из владимирского приюта мечтает найти любящего хозяина И в завершении выпуска рубрика...

Щенок Вуди из владимирского приюта мечтает найти любящего хозяинаИ в завершении выпуска рубрика "Хочу домой!". О питомцах, которые по разным причинам остались одиноки, но очень хотят обрести постоянный дом.Телефон волонтёра Анны: 8-(904)-596-82-77Вуди в приюте называют "самым лучшим антидепрессантом". Ему всего 6 месяцев. И он очень обаятельный, рассказывают волонтёры. Они уверены, щенок станет преданным членом семьи. Обработан и привит по всем правилам. Вероятно, для решения будет достаточно одного знакомства.С сегодняшнего дня и по четверг в приюте "Валента" состоятся выгулы. В пять вечера можно прийти, выбрать питомца и провести с ним время на совместной прогулке. Адрес - улица 16 лет Октября 1а.Информация по телефону и в сообществе приюта "Валента" ВКонтакте.