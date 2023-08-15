Синоптики предупредили жителей Владимирской области о новой волне антициклона. Специалисты...

Синоптики предупредили жителей Владимирской области о новой волне антициклона.Специалисты отмечают, что в августе 2023 года превышение среднемесячной температуры в центральных регионах России составляет 3,6°C. И эта неделя — не станет исключением: дожди отступили, а новая волна антициклона уже совсем рядом.16 августа жителей Владимирской области ожидает +26°C тепла днём. Солнышко будет радовать до самого вечера! Правда, прогнозируется переменная облачность ближе к обеду (с 13:00 до 15:00).Давление — 755 мм.рт.ст. Влажность воздуха — 55%. Ветер — северный и северо-западный, до 3 метров в секунду. Магнитное поле — спокойное.Ночью (с 16-го на 17-е августа) столбики термометров опустятся до +17°C.17-го августа (в четверг) ожидается повышение дневной температуры до 28°C.«К концу рабочей недели жара усилится и выйдет на пик: столбики термометров устремятся на штурм 30-градусной высоты", – предупреждает в своём официальном телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Народный прогноз погоды и приметы на 16 августа:«Сильный ветер — зима будет с трескучими морозами!», «Какая погода сегодня - таким будет и октябрь, а также 19 декабря», «Туман по низинам стелется — к теплу».Фото: pxfuel.com