Объекты построили в рамках реконструкции старой клеверной развязки.

Объекты построили в рамках реконструкции старой клеверной развязки.Открыто движение по двум эстакадам со съездами на внутреннюю сторону МКАД с Новоегорьевского шоссе и с улицы Верхние Поля. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем ."Их построили в рамках реконструкции старой развязки клеверного типа на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Она уже готова на 60%", – отметил градоначальник.Развязка сделает комфортнее передвижение по городу для жителей районов Капотня, Люблино и Марьино. Будет проще доехать до торговых комплексов "Садовод" и "Мега".С 2011 года в Москве построили более 1,2 тысячи километров дорог. Введено в эксплуатацию 359 искусственных сооружений.Ключевым проектом дорожного строительства является (МСД). Трасса длиной 68 километров соединит крупнейшие вылетные магистрали на севере и юго-востоке города. Благодаря уменьшению количества пробок экологическая ситуация в столице значительно улучшится.