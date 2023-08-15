Градоначальник рассказал о планах развития Москвы.

Градоначальник рассказал о планах развития Москвы.Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин провел встречу со своими сторонниками и доверенными лицами. Мероприятие прошло в общественном штабе на Покровке, сообщило агентство городских новостей "Москва"."Много знакомых лиц, мы с вами не в первый раз встречаемся, со многими прошли большой путь: 12 лет работаем над замечательным проектом под названием "Москва". Спасибо вам!" – сказал мэр.На встрече присутствовали деятели культуры и спорта, врачи, руководители городских предприятий, представители столичного бизнеса, образовательных учреждений, волонтеры, актив Совета ветеранов, депутатский корпус и члены партии "Единая Россия".Общественный штаб поддержки Собянина работает в Цифровом деловом пространстве на Покровке. Он объединяет лидеров мнений и всех, кто готов делиться идеями по развитию столицы.Мосгоризбирком 10 июля официально Собянина кандидатом на выборах мэра. Голосование пройдет с 8 по 10 сентября.