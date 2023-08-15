Сотрудники МЧС проверили пожарную безопасность школ и гимназий Владимира Пожарная безопасность...

Сотрудники МЧС проверили пожарную безопасность школ и гимназий ВладимираПожарная безопасность школ и гимназий - на контроле региональных сотрудников МЧС. В преддверии нового учебного года они регулярно совершают профилактические визиты в общеобразовательные учреждения области.Николай Карев, начальник отделения надзорной деятельности по Ленинскому району г. Владимира:- Особое внимание уделяется наличию систем противопожарной защиты на объектах, содержанию путей эвакуации, наличие объездов/проездов к знаниях, сооружениям и наличию наружного противопожарного водоснабжения.Одно из проверенных учреждений - лингвистическая гимназия №23 города Владимира. Нарушений там не найдено. Отметим, спасатели уже проверили 532 объекта перед новым учебным годом (58 процентов от всех запланированных). Проверки продлятся до последнего дня месяца.Безопасность детей превыше всего: за последние пять лет объекты образования горели 13 раз. Основные причины: нарушение правил монтажа электрооборудования и эксплуатации бытовых электроприборов.