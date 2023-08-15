Сотрудники МЧС проверили пожарную безопасность школ и гимназий Владимира
Пожарная безопасность...
Сотрудники МЧС проверили пожарную безопасность школ и гимназий Владимира
Пожарная безопасность школ и гимназий - на контроле региональных сотрудников МЧС. В преддверии нового учебного года они регулярно совершают профилактические визиты в общеобразовательные учреждения области.
Николай Карев, начальник отделения надзорной деятельности по Ленинскому району г. Владимира:
- Особое внимание уделяется наличию систем противопожарной защиты на объектах, содержанию путей эвакуации, наличие объездов/проездов к знаниях, сооружениям и наличию наружного противопожарного водоснабжения.
Одно из проверенных учреждений - лингвистическая гимназия №23 города Владимира. Нарушений там не найдено. Отметим, спасатели уже проверили 532 объекта перед новым учебным годом (58 процентов от всех запланированных). Проверки продлятся до последнего дня месяца.
Безопасность детей превыше всего: за последние пять лет объекты образования горели 13 раз. Основные причины: нарушение правил монтажа электрооборудования и эксплуатации бытовых электроприборов.