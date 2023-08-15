Сладкоежкам предлагают попробовать местное варенье из огурцов

Суздаль отметился в топе городов, известных необычными сладостями. Рейтинг приводит со ссылкой на экспертов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.Так, Суздаль со своими огуречными сладостями оказался на 6 строчке ТОП-а. Город давно известен своей «огуречной» культурой, там даже проводится . Для сладкоежек местные фермеры предлагают огурцы, вымоченные в сахаре, и варенье.Вместе с Суздалем в ТОП-е оказались Тула, Владивосток, Самара, Петрозаводск и Болгар.Напомним, недавно свое 999-летие.