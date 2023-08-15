Травматолог-ортопед Сергей Белоус рассказал о самых распространённых травмах летом. По словам специалиста, самыми частыми травмами летом являются ушибы, ссадины, порезы, которые не требуют ..

Травматолог-ортопед Сергей Белоус рассказал о самых распространённых травмах летом. По словам специалиста, самыми частыми травмами летом являются ушибы, ссадины, порезы, которые не требуют обращения за медицинской помощью.В случае таких травм лучше всего приложить холод, а при повреждении кожи обработать раствором перекиси водорода и хлоргексидина. При порезе наблюдается обездвиживание или онемение участка тела, стоит обратиться к врачу, отмечает .