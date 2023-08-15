В Александрове прокурор добился обеспечения жизненно необходимым лекарством инвалида первой...

В Александрове прокурор добился обеспечения жизненно необходимым лекарством инвалида первой группыВ Александровскую городскую прокуратуру обратился местный житель. Долгое время он не был обеспечен льготным лекарством. Была проведена проверка.Установлено, что заявитель является инвалидом первой группы, страдает онкологическим заболеванием. По жизненным показаниям ему рекомендован лекарственный препарат «Кабозантиниб». Прерывать курс лечения нельзя, так как болезнь может прогрессировать, уточняется в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Органами системы здравоохранения региона не приняты своевременные меры по обеспечению больного жизненно необходимым лекарством.По результатам проверки прокурор внес представление в ГБУЗ ВО «Александровская районная больница». А также обратился в суд с исковым заявлением в интересах пациента возложить на органы здравоохранения обязанность бесплатного и бесперебойного обеспечения лекарственным препаратом.Фото pxfuel.com