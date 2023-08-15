Коллектив музея-заповедника «Александровская слобода» поздравляет археологов с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 15 августа.

Коллектив музея-заповедника «Александровская слобода» поздравляет археологов с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 15 августа. Уже много лет Музей Ивана Грозного сотрудничает с Древнерусской археологической экспедицией Государственного Эрмитажа, совершившей ряд значимых открытий на территории царской загородной резиденции.«Раскрытые в ходе археологических изысканий фундаменты строений Василия III и Ивана IV позволяют с известной долей уверенности судить о том, где располагались Большая Тронная и Столовая палаты, где находился дворец Елены Глинской и царевичей Ивана и Федора, проследить некоторую систему крытых переходов и галерей, соединявших мужскую и женскую половины Государева двора. Но это лишь часть общей картины той плотной застройки, что была здесь ранее, поэтому работы для археологов предвидится еще очень много», - подчеркивает зам. директора по науке музея М.К. Рыбакова.Кроме архитектурных деталей археологи находят в раскопах и бытовые предметы. Часть из них – редкие экземпляры, относящиеся к проживанию здесь самодержца. Например, в 2021 году была обнаружена костяная пластина. Вот как она описывается в отчете: «фрагмент прорезной накладки с изображением обнаженной человеческой фигуры, кость, резьба... Миниатюрный рельеф, изображающий прикованного к столбу грешника – милостивого блудника ... был помещен на накладке ларца и должен быть признан уникальным памятником мелкой пластики Московского царства XVI века».Милостивый блудник является «вечным» персонажем одной из христианских историй. Она изложена в Прологе – житийном сборнике. Некий богатый человек благотворил многим нищим, но при этом непрерывно блудил. За оказанное им милосердие он был избавлен от мучений ада, но за грехи лишен рая. Так и остался он «привязан стояше и зеле стоняше и часто к раеви взираше и горько рыдаше», - уточнила главный хранитель музея-заповедника «Александровская слобода» Елена Жилкина.Сюжетная линия милостивого блудника настолько увлекла начальника Древнерусской археологической экспедиции С.В. Томсинского, что он провел целое исследование, как она связана с Александровской слободой. Уже скоро вы сможете прочесть его целиком в очередном сборнике «Зубовских чтений», подготовленном по итогам прошедшей в музее международной научной конференции. Мы же ограничимся сделанным Сергеем Томсинским выводом: «Появление нового, уникального варианта ... иконографического извода изображения этого персонажа в резиденции Василия III – Ивана IV Грозного выразительно характеризует эпоху становления российского самодержавия, в которой идея неизбежности суда царского и Божьего, как воздаяния за все совершённое человеком, имела особое значение и для властителей, и для подданных и, соответственно, обретала особое эмоциональное звучание».