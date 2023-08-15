В одном из детских лагерей Владимирской области правоохранители выявили грубые нарушения законодательства при организации отдыха несовершеннолетних.

В одном из детских лагерей Владимирской области правоохранители выявили грубые нарушения законодательства при организации отдыха несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Учреждение не было включено в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Кроме того, лагерь не получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Вместе с тем во время проверки в нём находились 116 ребятишек.Юридическое лицо привлекли к административной ответственности и назначили штраф в 250 тыс. рублей. В ведомстве отмечают, что незаконная деятельность лагеря приостановлена на основании постановления Управления Роспотребнадзора по Владимирской области.